Dayanne Bezerra - Reprodução/Instagram

Dayanne Bezerra Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2022 16:43

Rio - Dayanne Bezerra se manifestou nesta segunda-feira após repercutir nas redes um vídeo antigo em que ela agride o ex-namorado. A irmã de Deolane Bezerra apareceu no Instagram Stories usando um filtro de palhaço para comentar o episódio.

fotogaleria

"Vocês têm que me dizer o que vocês querem, porque eu acho engraçado: a mulher quando apanha, vocês reclamam. A mulher quando se defende vocês reclamam também. Aí fica difícil. O camarada bota o pé, eu quase caio, meto a cara no chão e eu vou me defender, estou errada", disparou.

Adélia Soares, advogada da família, emitiu um comunicado esclarecendo o ocorrido. "Viemos a público esclarecer o contexto do que fora exposta, bem como a parte inicial do vídeo, que não foi divulgado. Inicialmente, seu ex-namorado teria 'brincado' com Dayanne e colocado o pé na frente dela com a intenção de fazê-la cair, ocorre que ambos estavam sob efeito do álcool e a reação imediata dela foi chutá-lo. Considerando que tudo não passou de uma desavença momentânea, iniciado como uma brincadeira. Após essa situação, os dois riram do ocorrido e logo tudo se resolveu", concluiu.