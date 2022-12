Camila Coelho, Ícaro Brenner e o filho, Kai - Reprodução / Instagram

Camila Coelho, Ícaro Brenner e o filho, KaiReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2022 11:28 | Atualizado 12/12/2022 11:33

Rio - Camila Coelho, de 34 anos, usou as redes sociais, no domingo, para compartilhar registros da primeira ida à praia de seu filho, Kai, de apenas 4 meses. Nas imagens publicadas no Instagram, a influenciadora de moda aparece ao lado do marido, Ícaro Brenner e do pequeno, em uma praia de Miami, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Primeiro dia de praia do nosso pequeno!", escreveu Camila, orgulhosa, na legenda das fotos.

Nos comentários do post, internautas não pouparam elogios à família. "Consigo sentir a felicidade de vocês pela foto!", opinou uma seguidora. "Quanto amor!", disse outra. "Família mais linda", escreveu uma fã.

Em entrevista para a revista People, em agosto deste ano, Camila Coelho admitiu que ser mãe é algo "surreal", pois acreditava que por ter epilepsia não conseguiria ter filhos. "Retirar o remédio não seria inteligente, porque a falta de sono e o cansaço são o que mais desencadeiam a epilepsia", disse ela, que foi diagnosticada com o problema aos 9 anos de idade.

Durante a conversa, a influencer contou que seu neurologista sugeriu que ela contratasse uma enfermeira noturna, pois "o sono é a prioridade por causa da epilepsia". "Tem sido ótimo, realmente útil. E então, durante o dia, todas as manhãs, sou eu e meu marido, fazemos tudo", afirmou.