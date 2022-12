Luisa Arraes revela se está grávida - Reprodução do Instagram

Luisa Arraes revela se está grávidaReprodução do Instagram

Publicado 12/12/2022 09:44 | Atualizado 12/12/2022 09:45

Rio - Caio Blat, de 42 anos, movimentou as redes sociais neste domingo ao compartilhar uma foto, no Instagram, em que Luisa Arraes aparece com a mão na barriga durante um dia de praia. Os internautas, então, acreditaram que a atriz de 29 anos estivesse grávida. Ela, no entanto, negou que esteja esperando um bebê.

fotogaleria

"Está grávida?", quis saber uma usuária da rede social. Luisa não se importou com a pergunta e respondeu com bom humor. "Não, apenas uma leve lordose".

Caio e Luisa estão juntos há cinco anos. O ator já é pai de Bento, de 12 anos, fruto da união com Maria Ribeiro, e Antônio, de 19 anos, da relação com a cantora lírica Ana Ariel.