Atriz Fernanda Rodrigues parabeniza filha nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Atriz Fernanda Rodrigues parabeniza filha nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2022 09:29 | Atualizado 12/12/2022 09:32

Rio - Fernanda Rodrigues, de 43 anos, usou as redes sociais, no domingo, para comemorar o aniversário de 13 anos de sua primogênita, Luisa. No Instagram, a atriz prestou uma homenagem à menina, fruto de seu casamento com Raoni Carneiro, e compartilhou detalhes da celebração íntima.

fotogaleria

"Você me ensinou a amar. Eu te amo do fundo da minha alma. Chega a doer de tanto amor", iniciou a artista na legenda de um clique em que a filha aparece soprando as velas do bolo. "Obrigada por ter me escolhido. Obrigada por me ensinar todos os dias. Feliz novo ciclo minha pequena. Seja feliz!", finalizou.

Pelos stories, Fernanda ainda aproveitou para postar detalhes da pequena festa, expondo uma mesa repleta de docinhos e um bolo colorido. A artista também compartilhou registros em que Luisa e algumas amigas aparecem dançando e se divertindo, na frente da TV.