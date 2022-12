Monique Alfradique lamenta morte da avó, Therezinha Alfradique - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2022 08:53

Rio - Monique Alfradique, de 36 anos, usou as redes sociais, no domingo, para lamentar a morte de sua avó, Therezinha Alfradique. No Instagram, a atriz desabafou sobre a senhora ter falecido em decorrência das complicações da Covid-19 e recebeu inúmeras mensagens de carinho dos fãs.

"Vó, você resistiu bravamente contra a Covid, mas os pulmões afetados não te deixaram seguir conosco", iniciou Monique na legenda de uma selfie das duas. "Que seja uma passagem serena e de muita luz. Que Deus te receba de braços abertos. E que você faça para todos anjos aquele pavê de biscoito com sorvete que só você sabe fazer! Descanse em paz, vó, Therezinha Alfradique. Amamos você", finalizou a artista.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enviar mensagens de conforto para a atriz. "Meus sentimentos. Força para toda a família!", desejou uma usuária. "Sinto muito, Monique! Deus está com sua 'vózinha'!", afirmou outra. "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que sua avó descanse em paz e que Deus a receba de braços abertos! Que Deus possa lhe dar o conforto e o consolo necessário para superar esse momento tão doloroso", disse um fã.