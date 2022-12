Gabriela Pugliesi conta sobre sua relação com seu corpo após parir - Reprodução Internet

Gabriela Pugliesi conta sobre sua relação com seu corpo após parirReprodução Internet

Publicado 12/12/2022 20:26 | Atualizado 12/12/2022 20:40

Rio - Gabriela Pugliesi se tornou mãe de Lion há um mês e, nesta segunda-feira (12), aproveitou o espaço no seu Story para desabafar sobre sua relação com seu corpo no período pós-gestação. A influenciadora é conhecida pela vida fitness e ativa e, ao ser questionada, mostrou que seu corpo mudou bastante após a gravidez e revelou como se sente.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, um dos seus seguidores perguntou sobre a sua autoestima e como tem lidado com a nova fase do seu corpo. Gabi respondeu: "No pouco tempo que tenho para pensar na minha autoestima, ela tá ok. Não tô me achando maravilhosa que nem estava me achando grávida, nem tô me achando um lixo. Eu tô muito paciente comigo". E continuou: "Foram 37 anos cuidando de mim exclusivamente! Agora a prioridade não é meu corpo, embora eu queira perder o que ganhei na gestação. Não tenho pressa, não tô focada nisso. Mas no tempo que dá, me cuido. Voltei a treinar aos poucos, tô segurando um pouco na alimentação e tendo paciência. Corpo, já, já volta. Esta fase que estou vivendo com meu filho não volta nunca mais"

A influenciadora, que namora Tulio Dek, também respondeu sobre o peso que ganhou durante a gravidez: "Ganhei 16kg! Mas engravidei com quatro quilos a mais do que o meu peso. Sei que esses quilos a mais me ajudaram a engravidar então foi benção. Mas com certeza na próxima vou ganhar menos." E ainda comentou: "Estava me achando lindíssima na gravidez, mas agora não estou mais grávida e os quilos ainda estão aqui kkkkk. Não me pesei nunca mais, não sei quantos já perdi". A musa fitness compartilhou sua rotina de exercícios durante a gestação, e apesar de não ter parado, hoje em dia mostra que as mudanças são inevitáveis.