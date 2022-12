Em família! Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem praia com as sobrinhas

Rio - Rodrigo Simas e Agatha Moreira aproveitaram a segunda-feira (12) ensolarada para curtir um banho de mar na praia da Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio. O casal estava acompanhado de Yanna Lavigne, além de Madalena e Amélia, filhas da atriz com Bruno Gissoni.

Para a ocasião, Agatha Moreira usou um biquíni preto e se divertiu ao lado das crianças. Já Yanna Lavigne escolheu peças em tons de verde e aproveitou para correr pelas areias da Barra da Tijuca. Rodrigo Simas trocou beijos com a namorada, mas passou a maior parte do tempo com as sobrinhas.



