Larissa Manoela exibe novo visual na webReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2022 13:34

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar seu novo visual com os seguidores. No Instagram, a atriz de 21 anos admitiu que em todo final de ano precisa passar por uma transformação e ainda garantiu elogios dos fãs.

"Todo final de ano, é lei!", escreveu a artista na legenda das fotografias em que exibe o novo corte de cabelo, que conta com uma franjinha e coloração morena iluminada, com pontas douradas.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enaltecer a atriz. "Linda demais!", escreveu uma seguidora. "Que mulher linda!", elogiou outra. "Perfeição!", afirmou uma terceira. "Você consegue ficar perfeita em todas as versões", pontuou uma fã.