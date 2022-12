Larissa Tomásia é a sexta eliminada do ’BBB 22’ - João Cotta / TV Globo

Larissa Tomásia é a sexta eliminada do ’BBB 22’João Cotta / TV Globo

Publicado 12/12/2022 22:21

Rio - Larrisa Tomásia aproveitou o assunto sobre o "Big Brother Brasil" que está rolando nas redes sociais para fazer um desabafo nesta segunda-feira (12). A ex-sister, de 26 anos, que participou da última edição do reality da TV Globo, alertou os futuros confinados do "BBB 23" para terem cuidado com pessoas interesseiras.

fotogaleria

"Aos futuros BBBs , cuidado quando saírem do programa. Vai ter muito abutre atrás de engajamento pra querer colar em vocês, porque vão estar em alta, e depois nem falam com vocês direto. Não façam isso. Na minha vez, ninguém me avisou. Mas eu aviso desde já, tá?!", escreveu.



Larissa continuou dizendo que é preciso selecionar quem manter por perto. "Saibam fazer amizade, sim, mas com cautela. Vocês vão estar muito em alta, o engajamento lá em cima. Tem gente que só gosta de se aproximar pra tirar proveito disso", concluiu.



A discussão sobre "BBB" teve início no Twitter quando os usuários começaram a supor quais seriam os possíveis famosos cotados para participar da 23ª edição do reality show.