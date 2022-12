Gabi Martins completa 26 anos e publica vídeo em comemoração - Reprodução Internet

Publicado 12/12/2022 19:43 | Atualizado 12/12/2022 20:39

Rio - Gabi Martins completou, nesta segunda-feira (12), 26 anos. Em celebração, a cantora publicou um vídeo feito para a data, onde aparece usando apenas asas douradas, uma coroa dourada minimalista e uma tinta dourada no corpo, além de uma maquiagem leve no mesmo tom. No Story, Gabi disse que a imagem era uma surpresa para os fãs e seguidores, que por sua vez marcaram presença nos comentários elogiando a loira.

Na legenda, Gabi escreveu: "Hoje faço 26 anos! Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez em minha vida. Em primeiro lugar pela minha família, meus pais que me dão muito amor, minha irmãzinha e meu cachorro. Quero agradecer a vocês que são anjos pra mim, me dão toda força do mundo. Todos os aprendizados , tudo que vivi me fez ser mais forte. Eu sou muito feliz. Sou muito realizada! Que seja um novo ciclo de leveza, de renovação"

Fãs, seguidores e internautas deixaram suas mensagens de parabéns nos comentários da publicação, como: "Que linda!! Parabéns princesa, Jesus te abençoe e te livre de todo o mal. Você é especial" e "Maravilhosa, meus parabéns! Que Deus te abençoe sempre e que você cresça cada vez mais! Feliz aniversário!". Artistas e celebridades amigos da cantora tambem a parabenizaram. A ex-BBB Isabella Cecchi escreveu: "Parabéns minha linda", Lexa comentou: "Parabéns princesa!", a influencer Zoo disse: "Parabéns, linda!!! Ainda mais sucesso pra você", e as cantoras Tays Reis e Ingrid Mantovani parabenizaram: "Uau que linda! Meus parabéns Gabi que Deus te dê toda sabedoria do mundo! Voa" e "Parabéns meu amor, Deus conserve sempre o que existe de mais lindo em você, onde irradia ainda mais essa beleza que tem, muitas felicidades, e realizações dos seus propósitos!", respectivamente.