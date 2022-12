Maiara e Maraisa celebram participação no especial de Roberto Carlos - Globo/Fabio Rocha

Publicado 12/12/2022 16:48

Rio - A dupla Maiara & Maraisa realizaram um sonho antigo ao dividir o palco com Roberto Carlos, interpretando as canções “Medo bobo” e “Eu te amo, te amo, te amo”. As emoções vão poder ser conferidas no especial ‘Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você’, que a TV Globo exibe no dia 23 de dezembro. O grupo Raça Negra e Lucy Alves completam o time de convidados deste ano. A gravação foi realizada no último dia 29 de novembro, no Rio, com a presença de mais de três mil pessoas.