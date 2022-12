Internauta critica Jade Picon por aproveitar show de Harry Styles - Reprodução Internet

Publicado 12/12/2022 16:19 | Atualizado 12/12/2022 16:24

Rio - Após aproveitar o show do cantor britânico Harry Styles, Jade Picon foi criticada por internautas. A ex-BBB postou um vídeo no seu Instagram, no último domingo (11), assistindo à apresentação do camarote e cantando algumas músicas com seus amigos mas não esperava os comentários que receberia.

Alguns internautas aproveitaram a publicação para criticar a influenciadora por usar a música "Watermelon Sugar" em seu vídeo, a composição é uma das mais famosas do cantor, e seguidores a acusaram de não conhecer o repertório do show. Recados como: "dinheiro trás privilégio mesmo, a única música que a gata sabe e olhe lá", "Só sabia esse né", "Ganhou convite e só sabia cantar essa", "socorro, a fã de uma música só, patético" e "Enquanto o povo e a fãs se matam pra conseguir ver ele no palco, ela que nem deve ter pagado, vendo de boa ali" foram os mais vistos.



Um tweet que também criticava a recém atriz, viralizou dizendo: "Isso é humilhante por que eu passei maior sufoco no meio da pista comum tentando ficar num lugar legal pra conseguir ver pelo menos um pouquinho dele, pra essa mulher estar no camarote confortável para postar a d*sgraça de um vídeo cantando WS (Watermelon Sugar), o que eu tenho certeza que é a única música que sabe"



Após tantos ataques, a influenciadora rebateu em seu Twitter nesta segunda-feira (12) dizendo que já está acostumada: "Seguimos sem um dia de paz. Nosso recorde é: zero. Caraca, gente… Que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! Até ida em show tá dando em gente reclamando".



Alguns internautas e seguidores saíram em defesa da irmã de Leo Picon. Na sua publicação, foram deixado comentários como: "Gente kkkk as pessoas estão ficando loucas eu tenho certeza. Agredindo verbalmente a menina porque ela tem dinheiro pra ficar no camarote? Ahhhh eu com dinheiro, podia nem saber quem era o cantor, mas sendo internacional e bom, tava no meio. Povo vive de hipocrisia, porque se tivesse dinheiro também não iam nem querer saber. Me poupe.", e "Agora f*rrou a menina não pode nem curtir um show de camarote em paz. Vão procurar trabalhar e pagar o de vocês também.. fama e dinheiro trazem privilégios, simples assim."