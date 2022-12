Mel Maia sai em defesa de MC Daniel - Reprodução do Instagram

Publicado 12/12/2022 09:00

Rio - Mel Maia, de 18 anos, saiu em defesa de MC Daniel após o namorado dizer que ela era possivelmente a quarta ou a quinta mulher mais bonita do mundo, já que sua mãe e avós ocupariam as primeiras colocações. Um internauta, então, criticou a declaração do artista: "Nada me broxaria mais do que escutar que sou possivelmente a 4ª mulher mais linda do mundo ficando atrás da mãe e da avó".

Sem papas na língua, a atriz rebateu o comentário do internauta. "Não me broxa ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta né? E ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito, trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada. Ele me elogia da hora que acorda até a hora que ele (às vezes) dorme. Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como".

Daniel aproveitou o momento para se manifestar e voltou a se declarar para Mel. "Você não tem noção do quanto eu amo você, menina! Minha luta diária e a falta de descanso é para dar o mundo para vocês, as mulheres da minha vida. Que bom que você entende a importância da família. O homem costuma tratar a mulher como ele trata sua mãe e suas avós, se eu as trato com respeito, carinho e como rainhas, irei te ver e te tratar como elas. Meu patamar de consideração e carinho entre vocês são a mesma coisa, são as mulheres da minha vida".