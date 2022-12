Gisele Bündchen desembarca com os filhos em São Paulo - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 12/12/2022 08:27

Rio - Gisele Bündchen, de 42 anos, está no Brasil! A modelo desembarcou com os filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, após o término do casamento com Tom Brady. Apesar de usar máscara e boné, a loira não passou despercebida pelo local e tentou proteger a caçula dos flashes dos fotógrafos.

O casamento de Gisele e Tom Brady chegou ao fim em outubro após 13 anos. Segundo a modelo, a separação foi feita de forma amigável, visando o bem-estar dos filhos. "Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", informou ela em uma publicação no Instagram.