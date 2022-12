Rafa Kalimann e José Loreto curtem show de Jorge e Mateus no Rio

Rio - Rafa Kalimann, de 29 anos, e José Loreto, de 38, conferiram a apresentação de Jorge e Mateus, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. Na ocasião, os dois posaram juntinhos para fotos e trocaram beijos. A influenciadora digital também chamou a atenção ao usar um vestido preto nada básico, que valorizava suas curvas. Além do casal, outros famosos também prestigiaram o festival Village Betano, no Jockey Club. Entre eles estavam Alice Wegmann, Arthur Picoli, Carla Bruno e Fani Pacheco.

