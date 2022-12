Gabi Martins comemora fim dos efeitos de harmonização facial - Reprodução/Instagram

Gabi Martins comemora fim dos efeitos de harmonização facialReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2022 16:08

Rio - Gabi Martins usou as redes sociais, neste sábado, para falar sobre a harmonização facial que realizou em maio do ano passado. Em postagem no Twitter, a cantora e ex-participante do "BBB 20" afirmou que o efeito do procedimento estético já chegando ao fim e comemorou as reações positivas que tem recebido pelo visual natural.

fotogaleria

"Minha harmonização saiu tudo já… Muita gente tem gostado mais do meu rosto natural. Fico feliz!", celebrou ela. Nos comentários, fãs fizeram questão de encher a artista de elogios: "Você é linda já... Mexe mais não, para de seguir padrões, seja você", aconselhou uma seguidora. "Você nunca precisou, Gabi. Seu rostinho de bebê é a coisa mais linda", declarou outra internauta. "Quem tem que gostar é você. Se você estiver bem consigo mesma é o que importa", destacou uma terceira.

Minha harmonização saiu tudo já … muita gente tem gostado mais do meu rosto natural :) fico feliz! — Gabi Martins - NAMORO SEPARADO NO YT (@gabimartins) December 10, 2022