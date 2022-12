Thaiane Kneip negou ser amante de Thiago Silva e compartilhou desabafo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2022 12:53 | Atualizado 11/12/2022 13:01

Rio - Thaiane Kneip usou as redes sociais, neste sábado, para se pronunciar sobre o boato de que seria a amante do zagueiro Thiago Silva. A estudante de Medicina foi aos Stories do Instagram para negar o relacionamento após internautas resgatarem boato de que a jovem estaria vivendo romance com o jogador da Seleção, além de ter sua graduação bancada pelo atleta, que é casado com a influenciadora Belle Silva, com quem é pai de Isago e Iago.

"Mentira totalmente sem fundamento. Associaram minha foto com uma pessoa que vocês buscam erros mas nunca encontraram. Essa história começou há anos atrás, eu desmenti, mas não adiantou. O vídeo que vocês estão vendo não tem a ver com o Thiago Silva. Eu não o conheço", declarou Thaiane.

A universitária ainda explicou uma foto compartilhada em seu perfil no Instagram, em que aparece com a camisa da Seleção com o nome do capitão. "Nada da minha vida tem a ver com ele, somente a camisa, que eu e uma amiga compramos pra assistir a Copa America, na época. Entendam, só compramos com o nome dele porque achava ele o mais bonito, e é só isso! É fútil mas é só isso", afirmou.

"Eu não sou médica ainda. Não estou no Qatar. Nunca briguei em estádio com ninguém. Eu tenho uma família e tinha um relacionamento que eu respeito e me preocupo. Espalhar notícia falsa, além de falta de

caráter, é crime! Por favor, parem imediatamente!", apelou a jovem.

Em seguida, Thaiane também revelou que entrou em contato com a mulher de Thiago depois da história voltar a chamar atenção nas redes sociais. "Eu me calei e desativei minhas redes sociais para me preservar porque não adianta negar para pessoas que não querem acreditar. Enviei um e-mail para a esposa do Thiago que era a única que merecia uma explicação", destacou ela.

"É um momento muito delicado pra mim, diante de tudo que estou vivendo na minha vida ultimamente. Lembrem que os danos morais e psicológicos dessa história serão meus e das pessoas que convivem comigo", completou a estudante. Até o momento, Thiago e Belle não se pronunciaram sobre o assunto.