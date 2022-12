Pedro Paulo Rangel - Divulgação / TV Globo

Publicado 11/12/2022 13:44

Rio - Pedro Paulo Rangel voltou a ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. O ator de 74 anos foi diagnosticado há duas décadas com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), e já havia sido internado no início de novembro.

A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria de imprensa do hospital, que afirmou não ter autorização para divulgar detalhes sobre o estado de saúde do artista.

De acordo com a instituição, a primeira internação de Pedro Paulo, entre as mais recentes aconteceu em 30 de outubro e, no dia 6 de novembro, o ator deu entrada no CTI. Uma semana depois, ele revelou em postagem no Instagram que já estava "fora do CTI", mas sem previsão de alta hospitalar.

Devido ao problema de saúde, o ator teve que cancelar a temporada da peça "O ator e o Lobo", que iria entrar em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, Zona Sul do Rio. A assessoria do espetáculo também confirmou a internação do artista e explicou que Pedro chegou a ir para casa na semana passada "e logo voltou pro hospital".

Recentemente, Pepê, como é carinhosamente chamado pelos amigos, esteve no ar com a reprise da novela "O Cravo e a Rosa" (2000), na TV Globo, em que interpretou, com muito sucesso, o personagem Calixto.