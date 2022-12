Camila Pitanga se refresca na praia de Ipanema e impressiona com corpão

Rio - Camila Pitanga aproveitou o calor deste sábado para se refrescar na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Aos 45 anos, a atriz ostentou o corpo cheio de curvas ao vestir um biquíni vermelho e fez questão de tomar um belo banho de mar. Na folga, a artista foi acompanhada por alguns amigos, com quem posou para fotos na areia.

Na última terça-feira, Camila participou do podcast "Quem Pode, Pod", com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e abriu o jogo sobre sua sexualidade . A famosa relembrou o namoro de 2 anos com Beatriz Coelho, mas disse não ser bissexual: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", disparou.