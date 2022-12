Letícia Cazarré posta foto com a filha, Maria Guilhermina, que segue internada na UTI para tratar problema no coração - Reprodução/Instagram

Letícia Cazarré posta foto com a filha, Maria Guilhermina, que segue internada na UTI para tratar problema no coraçãoReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2022 11:59

Rio - A mulher de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, usou as redes sociais para compartilhar uma foto com a filha, Maria Guilhermina, que segue internada para tratar uma cardiopatia congênita rara. Neste domingo, a bióloga dividiu uma reflexão com os seguidores, motivada pelos momentos difíceis que a família tem enfrentado desde o nascimento da pequena, em junho deste ano.

fotogaleria

"A alegria é como uma pérola preciosa, que se forma silenciosamente, escondida numa concha comum, no fundo do mar. Há que se ter a coragem de mergulhar — contando apenas com o próprio fôlego — para alcançar primeiro a concha, com o coração cheio de esperança de que, ao voltar à superfície e abri-la, aquela pequena joia luminosa estará lá, esperando por nós e pronta para servir à beleza da nossa vida", escreveu ela.

Na última sexta-feira, Letícia revelou ter sido diagnosticada com a covid-19 e explicou que ficaria isolada na UTI com a caçula da família. "Ao todo serão 7 dias e 7 noites sem sair do mesmo leito de UTI. Parece impossível chegar sã e salva ao fim...", desabafou ela, que também é mãe de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e de Maria Madalena, 2, frutos de seu casamento com Juliano Cazarré.

Confira: