Anitta leva suposto affair para trio no Carnatal; confira as fotos

Rio - Anitta foi uma das atrações do segundo dia de Carnatal, no Rio Grande do Norte, na noite deste sábado. A cantora de 29 anos subiu no trio elétrico acompanhada do ator Lucca Picon, de 21, com quem vive suposto affair. O artista gravou boa parte da apresentação da Poderosa de pertinho, enquanto curtia a festa. Os rumores de que eles estariam vivendo um romance surgiram após os dois publicarem fotos com um fundo parecido nas redes sociais.

Em seu primeiro show após ter sido internada de maneira preventiva , Anitta se esbaldou durante o bloco que ainda teve participação de Lexa. As amigas, que viajaram juntas ao Japão recentemente, cantaram sucessos do axé e chegaram a demonstrar interesse por um dos seguranças do Carnatal.

A ANITTA E A LEXA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xBlQ2QZUFH — (@liamfreitass) December 11, 2022

Na última quarta-feira, Anitta cancelou sua participação como atração da Farofa da Gkay após ser internada novamente em um hospital de São Paulo. A Poderosa explicou que a internação aconteceu para garantir que a cantora estaria bem para sua apresentação deste sábado. Esta foi a segunda vez que a carioca esteve internada em menos de uma semana. Ela também deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 1º de dezembro.

O suposto affair com Lucca Picon chega depois de Anitta dar fim ao namoro com o produtor canadense Murda Beatz. Os dois se separaram em setembro deste ano, depois de três meses juntos recheados de declarações apaixonadas na web. No entanto, o clima mudou quando os artistas trocaram indiretas nas redes sociais e deixaram de se seguir no Instagram. "Se sentir usada é uma bosta", desabafou a Poderosa na ocasião, em postagem no Twitter.

