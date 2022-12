Anitta fala sobre estado de saúde - Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 18:51

Rio - Anitta fez uma live para tranquilizar os fãs após ter sido internada novamente na manhã desta quarta-feira (7). A cantora, que está em um hospital em São Paulo, explicou a decisão de cancelar sua apresentação da Farofa da Gkay e afirmou que se trata de uma internação preventiva, para poder garantir seu show no "Carnatal", na capital do Rio Grande do Norte, no próximo sábado (10).

"Três meses atrás eu tinha planejado uma viagem para o Everest para filmar meu novo documentário… Eu estava nos Estados Unidos me preparando para subir o Everest, um dia antes eu ia fazer um tratamento de ozonioterapia, para melhorar a imunidade e tal. Quando eu fui fazer, a médica falou ‘olha, você está com uma questão muito séria’. Eu olhava para mim e me via saudável, estava me achando bem de saúde. Achava que algumas coisas que eu não conseguia fazer era porque eu estava trabalhando demais. Falava que poderia dormir nos voos, teria um dia de folga, aí não dei ouvidos à médica, achei que não era tão grave", contou.



A artista relatou que foi durante essa viagem que começou a se sentir mal e que foi em busca de um diagnóstico assim que voltou ao Brasil. O exames mostraram nódulos no pulmão e problemas no estômago e pâncreas que levou ela a fazer diversos tipos de tratamento e até medicina natural. Anitta garantiu que melhorou, mas que não conseguiu, por exemplo, gravar clipes para seu novo EP, e aproveitou para explicar sua nova internação.



"Tivemos que fazer um exame no dia 1º, não vou falar o nome aqui para não criarem sensacionalismo, e quando veio negativo fiquei tão feliz em não ser o que achavam que era, que fiquei muito eufórica. Também estava no Japão me sentindo muito tempo, então falei para marcarem as coisas. Trabalhei nos dias que não ia trabalhar e foi irresponsável de minha parte. Então o que aconteceu é que comecei a me sentir mal, similar ao início, de quando cheguei no Himalaia", relembrou a cantora.



Anitta falou ainda sobre a decisão de cancelar sua participação no evento de Gkay para se preservar para outros compromissos. "Sou uma pessoa pública e me senti muito invadida e desrespeitada das pessoas falarem que eu teria inventado uma doença para não ir a um compromisso. A Farofa é um sucesso, acho ela genial. Eu teria que escolher cancelar a Farofa ou o Carnatal, e depois de conversar com a Gkay e com a minha equipe entendemos que seria menos prejuízo perder a Farofa, que é um evento particular, tem outras atrações", pontou ela. Está tudo bem e é a última vez que eu falo disso, porque é muito desgastante. Deixei tudo explicadinho aqui", finalizou.