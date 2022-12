Thaisa Carvalho confirma fim do namoro com Fiuk - Reprodução/Instagram/Ag. News

Publicado 07/12/2022 22:39

Rio - Thaisa Carvalho usou os Stories do Instagram, nesta quarta-feira, para confirmar o término do namoro com Fiuk. A atriz de 25 anos não escondeu a tristeza pela forma como a separação foi revelada, na última terça-feira, em postagem feita pelo influenciador Álvaro, direto da Farofa da Gkay . Em vídeo, ela ainda sugeriu que o filho de Fábio Jr. já está curtindo a solteirice na festa que acontece em Fortaleza, no Ceará.

"Estou aparecendo aqui sem vontade. Não era a minha vontade. Quem me conhece também sabe, mas eu não vou permitir mais uma vez essa exposição, essa humilhação. E, se a pessoa que fez tudo toda essa exposição acontecer não se pronunciou, de fato, vai precisar partir de mim", iniciou a jovem.

"Eu teria tanta coisa para falar, mas vou tentar ser breve, tá? Só queria dizer que eu estou muito triste pela forma que foi anunciado nosso término. Eu não tive nem tempo de contar para minha família. Eles ficaram sabendo junto com vocês. Eu fiquei sabendo que ele estava na Farofa junto com vocês e nossa história era muito mais com um relacionamento. É uma história de mais de 10 anos. Ele foi uma pessoa que eu sempre admirei na minha vida", desabafou Thaisa, que já revelou que era fã do cantor antes do namoro.

A atriz ainda comentou a decepção com o comportamento de Fiuk no evento promovido por Gkay: "Eu sinto muito pela forma que as coisas ocorreram e lamento mais ainda por uma pessoa ter coragem de me mandar mensagem dizendo que está tentando me preservar, que está me respeitando e tendo crises e depois eu receber vídeos dele entrando num 'dark room'. Então, assim, gente, de fato, eu e o Fiuk que não somos mais um casal, ele está solteiro e eu também estou", disparou.

Até o momento, Fiuk não se pronunciou sobre o término do relacionamento. Em outubro deste ano, no aniversário de Thaisa Carvalho, o ex-BBB postou uma declaração apaixonada para a então namorada. "Obrigado por estar sempre ao meu lado! Torço pra esse amor durar pra sempre independente de qualquer coisa. Te amo, minha magrela. Parabéns!!! Desejo tuuudo de melhor na sua vida e na nossa, @thaisacarvalho", escreveu na ocasião.