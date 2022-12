Rodrigo Lombardi posta fotos fingindo maquiar Jade Picon nos bastidores de 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Rodrigo Lombardi posta fotos fingindo maquiar Jade Picon nos bastidores de 'Travessia'Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 21:08

Rio - Depois de Romulo Estrela e Alexandre Nero, foi a vez de Jade Picon ser maquiada por Rodrigo Lombardi. Ou pelo menos é o que o ator tentou convencer os seguidores, nesta quarta-feira, ao postar fotos dos bastidores da novela "Travessia", da TV Globo, com a ex-BBB.

fotogaleria

"E a beleza de hoje foi Jade Picon. A mão tremia, mas ela foi muito gentil comigo e ainda me deu uns toques! Obrigado! Gostaram?", brincou ele, na legenda da postagem feita no Instagram. "Socorro", respondeu a influenciadora, nos comentários, com emojis de risada e coração.

A Chiara da novela das 21h usou os Stories para compartilhar os vídeos que gravou quando chegou ao camarim para ser "maquiada" pelo ator, que vive Moretti na trama de Gloria Perez. Em determinado momento, Jade deu um grito e saltou da cadeira, assustando Rodrigo e fazendo o colega de elenco cair na gargalhada com a mão no peito.

Confira: