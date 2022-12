Eliezer e Viih Tube se pronunciam após críticas de ter saído do dark room sozinho de manhã - Reprodução Internet

Publicado 07/12/2022 19:36 | Atualizado 07/12/2022 22:07

Rio - Eliezer foi visto saindo do famoso "dark room" da "Farofa da Gkay", nesta quarta-feira (7), e foi intensamente criticado pelos internautas. O alvo das críticas foi o ex-BBB deixar a namorada grávida, Viih Tube, dormir sozinha enquanto aproveitava a festa. Após receber mensagens ofensivas nas redes sociais, a influencer se pronunciou nos comentários de um post.

No comentário, Viih escreveu: "Gente, ele não é louco de fazer algo aqui sendo que conheço a farofa toda né KKKK E não me sinto errada em confiar nele, se um dia ele vacilar comigo isso será sobre ele, não sobre mim. Então parem de falar “depois reclama que foi corna” porque eu não baseio um relacionamento passado no outro. E falarem isso machuca!".

Além disso, a ex-BBB foi ao seu Instagram brincar com a situação e disse: "Essa é a vantagem de ser a rainha da Farofa gente, você pode estar grávida, voltar em paz pra dormir, porque qualquer passo errado que meu namorado der, eu tenho outros 46 e todos os meus amigos pra me contar! Ele não é nem louco! É por isso que eu venho dormir em paz, deixo conhecer dark room, aproveitar a primeira Farofa dele, ver como é, porque ele é curioso, ele quer saber fofoca dos outros e é ótimo porque ele me traz tudo depois, então é o combo perfeito!"

Eliezer também foi ao seu Story reclamar das críticas. Na foto publicada, ele postou o print de uma mensagem que recebeu de uma seguidora dizendo: "Meteu as gaia nela mas leva pão para passar pano. Coitada". O influenciador respondeu e expôs a conversa que dizia: "Coitada é de você que toma gaia, não ganha pão, não está aqui e tá ai aumentando meu engajamento."