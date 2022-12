Gloria Groove - Reprodução / Instagram

Gloria GrooveReprodução / Instagram

Publicado 07/12/2022 19:14

Rio - Gloria Groove foi revelada como a atração surpresa do último dia da Farofa da Gkay, nesta quarta-feira. A novidade foi anunciada em postagem no perfil oficial do evento que acontece em Fortaleza, no Ceará. Simone Mendes e Ivete Sangalo são outros nomes que agitam o encerramento do evento marcado pela pegação entre famosos.

fotogaleria

"Meu povo, olha quem é a atração surpresa e vai arrasar e dar o nome hoje no último dia de Farofa: ela mesma, Gloria Groove. Estamos ansiosos pelo show dela que com certeza vai ser tudo!!!! Vem, Lady Leste", diz a legenda da publicação feita no Instagram.

"Sou uma pessoa pública e me senti muito invadida e desrespeitada das pessoas falarem que eu teria inventado uma doença para não ir a um compromisso. A Farofa é um sucesso, acho ela genial. Eu teria que escolher cancelar a Farofa ou o Carnatal, e depois de conversar com a Gkay e com a minha equipe entendemos que seria menos prejuízo perder a Farofa, que é um evento particular, tem outras atrações", comentou Anitta.

Confira: