Publicado 07/12/2022 17:14

Rio - MC Loma usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar um desabafo depois de ser criticada por deixar a filha, Melanie, de 3 meses, para participar da "Farofa da Gkay". Em postagem no Twitter, a cantora de 20 anos explicou que bebê está com a avó e deixou bem claro que pretende aproveitar bem o último dia da festa, em Fortaleza, no Ceará.

"Minha filha tá com a avó e está sendo muita bem cuidada. Eu virei mãe, não morri não", disparou a funkeira. Desde o início do evento, na última segunda-feira, MC Loma tem feito sucesso na internet com os vídeos inusitados que compartilha nos Stories do Instagram, ao lado de Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração.

Minha filha tá com a avó que tá sendo muitooooo bem cuidado.

Nos comentários, a artista recebeu apoio dos seguidores: "O pai que abandona não recebe tanto julgamento quanto uma mãe que se ausenta por 3 dias", opinou uma internauta. "O povo acha que a mulher faz o filho com o dedo só pode, joga a responsabilidade toda na mulher. Me poupe!", declarou mais uma fã. "Qual o problema desse povo com mães se divertindo, hein?", questionou outra pessoa.

Recentemente, MC Loma se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após o influenciador Lucas Albert fazer uma piada sobre o pai de Melanie. A cantora, que preferiu não revelar a identidade do rapaz, não escondeu a tristeza ao ver o assunto na internet: "Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!", disse ela.