Karoline Lima revelou que foi traída por Éder Militão Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 15:50

Rio - Karoline Lima deu uma pausa na curtição da "Farofa da Gkay" para revelar que foi traída por Éder Militão enquanto estava grávida. Tudo começou após um perfil de fofoca noticiar que o zagueiro voltou a seguir e interagir com a ex-namorada Tiffany Alvares nas redes . A mãe de Cecília, de 4 meses, não deixou passar e expôs a relação extraconjugal.

fotogaleria "Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas estava lá belíssima pegando ele… E eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", escreveu.

A influenciadora ainda contou que a ex-namorada do jogador estimulava as brigas do casal. "Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava para eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença para ela! (risos) Fazia de tudo para que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que 'Deus tinha um propósito para a minha família'. Tenho print se quiserem inclusive. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não", disparou.

O "Gossip do Dia" ouviu Tiffany Alvares, que afirmou ter dado apoio a Karoline e que após ouvir o lado de Éder Militão entendeu que o jogador não era nada do que as pessoas diziam. "Deixa o menino se concentrar no trabalho e ser feliz, a gente merece e ela também", concluiu. Ao ser procurada, Karoline contou ao perfil que encontrou no telefone de Militão mensagens e ligações feitas para Tiffany durante a viagem para Ibiza em comemoração ao primeiro ano de relacionamento. "O problema é que depois disso, acreditei em você. Você se fez de amiga, ficava colocando fogo, me incentivando a brigar, me deixando louca, contando que ele era um lixo e falando até mesmo em doença. Tudo isso eu GRÁVIDA."

Com a repercussão, Tiffany Alvares desativou seu perfil no Instagram. A decisão da influenciadora foi alvo de ironia de Priscilla Souza, assessora de Karoline. "Quem tem c* tem medo do que pode ser exposto".