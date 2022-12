Após dois anos, Mariana Galvão relembra perda de Eduardo Galvão - Reprodução / Instagram

Após dois anos, Mariana Galvão relembra perda de Eduardo GalvãoReprodução / Instagram

Publicado 07/12/2022 10:56

"Dois anos sem você… Dois anos de saudade diária… Dois anos de um vazio no peito que nada nem ninguém preenche… Dois anos sem ouvir sua voz, sua risada e seus conselhos… Dois anos sem seu abraço… Dois anos da sua inacreditável partida...", escreveu Mariana na legenda de uma imagem em que os dois aparecem abraçados, sorrindo. "Amo você nessa e em todas as outras vidas. Até já", finalizou.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enviar palavras de conforto. "Mari, o Edu continua brilhando forte lá de cima, seu pai tem muita luz", afirmou uma seguidora. "Uma perda muito triste. Força querida", pontuou outra. "Gostava tanto dele... Aliás, ainda gosto. Porque ele só mudou de plano, mas continua vivo entre nós", opinou outra.

Em dezembro de 2020, Eduardo Galvão precisou ser intubado por causa da Covid-19. Na ocasião, o ator deu entrada no hospital com 50% dos pulmões comprometidos e acabou falecendo. O corpo do ator foi velado e cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Região Portuária do Rio.