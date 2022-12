Yasmin Brunet admite que não tem seguido rotina de treinos ou dietas - Reprodução/Internet

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais, na terça-feira, para responder dúvidas de seguidores e admitiu estar passando por uma fase "indisciplinada" em relação aos treinos e dietas. No Instagram, a modelo de 34 anos confessou que pretende voltar a cuidar de sua alimentação em breve, mas que por enquanto, não tem conseguido manter uma vida fitness.

"Ya, como é sua rotina de alimentação e treinos? Seu corpo está absolutamente lindo", indagou um fã. "Sendo muito sincera com vocês, nunca estive tão sem regras na alimentação e exercício. Quero muito voltar a comer bem e me exercitar, porque quando largo a mão, largo mesmo", respondeu Yasmin via stories.

Ao decorrer da interação, a modelo aproveitou para dar conselhos sobre espiritualidade e gentileza. "Qual é o primeiro passo para espiritualidade?", quis saber um internauta. "Entender que estamos em uma guerra espiritual constante, que se materializa no mundo físico", opinou Yasmin.

"Uma frase que você sempre carrega?", questionou um seguidor. "Seja gentil, pois todos estão em uma difícil batalha", escreveu a filha de Luiza Brunet.