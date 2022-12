Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

06/12/2022

Rio - Tata Estaniecki usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para explicar sua ausência na "Farofa da Gkay". Nos Stories do Instagram, a influenciadora disse ter faltado a comemoração por conflitos de agenda. No entanto, um seguidor não gostou e detonou a famosa por perder a festa organizada por uma convidada do "PodDelas", podcast que a loira apresenta com Boo Unzueta.

"Novidade, tiveram tanto tempo para programar pra ir. Mas era previsto já que nunca vi vocês irem em algo que os convidados do pod chamam", alfinetou o internauta.

Em resposta, a influenciadora publicou a mensagem em seus Stories e rebateu: "Meu querido, difícil, viu? (risos) Se cancela por trabalho, é irresponsável. Se deixa a filha em casa, é uma mãe desnaturada. Ai ai, a crítica ainda vem de um menino. (risos) Mas, se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu, né? Segundou!", escreveu.

Tata Estaniecki está grávida de seu segundo filho, fruto do casamento com o youtuber Júlio Cocielo. Juntos desde 2017, os dois já são pai de Beatriz, de 2 anos.