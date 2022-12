Viviane Araújo celebra os três meses do filho Joaquim - Reprodução Internet

Publicado 06/12/2022 20:11 | Atualizado 06/12/2022 21:07

Rio - Viviane Araujo comemorou, nesta terça-feira (6), os três meses do seu filho Joaquim. Aproveitando a época de Copa do Mundo, a atriz montou o bolo e as decorações com as cores da bandeira do Brasil. O pequeno é fruto do casamento Viviane com Guilherme Militão; o casal está junto desde 2021 e comemorou o "mêsversário" do filho com uma mesa de doces decorados com o tema da competição.

fotogaleria

Na legenda da publicação em carrossel, a atriz escreveu: "Três meses do nosso bem mais precioso! Obrigada Deus pela vida do nosso filho!". Em seguida, recebeu uma chuva de elogios ao filho. Fãs e seguidores do casal elogiaram a família que formaram com mensagens do tipo: "O príncipe mais amado ! Parabéns Príncipe Joaquim!", "Bebezinho lindo e gostoso demais!!!Parabéns, pelos três meses do Joaquim! Muitas felicidades à sua família" e "três meses de muito amor e muita benção".

Outros internautas notaram a semelhança física do pequeno com o pai, e não deixaram de comentar e brincar com o assunto. "Viviane pariu o esposo...kkkk o menino é a cara do pai.", "A mãe passa 9 meses com o bebê na barriga, sente enjoos, dores, cansaço, sofre no parto e o filho sai a xerox do pai", "A cara do pai. Como pode, ele já tem a rosto de homenzinho grande. Muito lindo" e "É impressionante a semelhança com o pai!"