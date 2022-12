Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay após acusação de assédio - Reprodução da internet

Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay após acusação de assédioReprodução da internet

Publicado 06/12/2022 21:20 | Atualizado 06/12/2022 21:39

Rio - Tirullipa foi expulso da "Farofa da Gkay", nesta terça-feira (6), acusado de assediar mulheres que estavam na piscina. A influenciadora Nicole Louise reportou a situação, após ter o seu biquíni desamarrado enquanto participava de uma brincadeira que simulava a "banheira do Gugu". A atriz estava participando da atividade com Tati Quebra Barraco, quando o humorista desatou o nó da parte de cima da vestimenta.

A expulsão foi confirmada pela organização do evento em postagem no Instagram. "Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na 'Farofa da Gkay', foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local", diz a nota.

Nicole Louise compartilhou com seus seguidores vídeos do ocorrido e fez uma postagem no Story. "Certos tipos de brincadeiras têm limites. Não permitam alguém fazer algo com vocês sem a sua permissão." Em outro vídeo, a influenciadora comentou estar indignada e decepcionada com Tirulipa após o incidente. "Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito, sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da 'Farofa' porque ela (Gkay) não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele".

Tirullipa postou no seu próprio Story vídeos repetindo a situação com outras mulheres, inclusive colocando a mão nos seios de uma das participantes, além de interferir na brincadeira continuamente tocando todas as presentes.

Tirullipa foi expulso da Farofa por mau comportamento. Depois de ter constrangido mulheres tirando os biquínis delas a força, o humorista foi retirado da festa. Nada mais justo, né gente? Rir é bom, mas respeito prevalece sempre pic.twitter.com/5COhfrV0Wz — FAROFA DA GKAY (@afarofadagkayy) December 6, 2022



A todo momento o Tirullipa se esfrega nas meninas e no final quando toca no seio da que ele desamarrou o sutiã, começa gritar É FARTURA, É FARTURA. Nojo demais #afarofadagkay pic.twitter.com/OJWdsAybdY — theo vem hexa (@theogrota) December 6, 2022