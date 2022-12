Viih Tube começa a analisar quem vai herdar a coroa de rainha da Farofa da Gkay - Reprodução Internet

Viih Tube começa a analisar quem vai herdar a coroa de rainha da Farofa da GkayReprodução Internet

Publicado 06/12/2022 18:31 | Atualizado 06/12/2022 21:06

Rio - A "Farofa da GKay" está dando o que falar! Coroada como rainha na edição do ano passado, Viih Tube voltou ao evento, dessa vez grávida e com o objetivo de passar a coroa da pegação. A brincadeira começou com Bianca Andrade que, há duas edições, ficou famosa na festa de aniversário da paraibana ao ser flagrada beijando muitas pessoas. Em 2021, Viih ficou recém-solteira e tomou o posto da antecessora, chegando a beijar 43 bocas ao longo dos três dias de evento.

fotogaleria

Após engravidar e casar, Boca Rosa passou a tradição para Viih Tube, que repetiu os passos da antecessora. Em seu Story, após a primeira noite de festa da viagem, Viih contou aos seus seguidores que mesmo não aguentando a festa toda, deixou um informante. "A Gkay me deu essa missão de passar a coroa. No último dia eu vou passar a coroa. Eu não estive até o final e nem fui ao dark room, mas mandei um fiscal para analisar os beijos para que minha coroa seja passada com muita honra", se referindo ao namorado Eliezer, que seguiu na festa após a influenciadora ter ido dormir.

E as suspeitas da próxima a herdar coroa já começaram! A futura mãe de Lua contou que a primeira festa rendeu dois nomes, além de se surpreender com a cobertura de alta qualidade dos flagras: "Esse ano os flagras estão sendo feitos em câmera profissional. Estou chocada! Tem cada fotão de beijo que parece take de novela. Já vi que a disputa está entre Julia Puzzuoli e Karoline Lima", disse. Em uma entrevista ao Multishow, a influenciadora comentou que o nome de Dora Figueiredo também "rendeu muito" no evento, e que a disputa está acirrada.

Bianca Andrade também brincou com a situação e disse que busca recuperar sua majestade. A empreendedora postou seu look personalizado para a primeira festa, perguntando aos seguidores se ainda está à altura de ser a rainha da Farofa. A mãe de Cris também brincou que a amiga, Mayara Cardoso, é uma forte concorrente ao cargo.