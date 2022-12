Naldo Benny nega que irá tirar Moranguinho de 'A Fazenda 14' - Reprodução do Instagram / Divulgação

Publicado 06/12/2022 18:27

Rio - Naldo Benny usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comentar a participação da mulher, Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, em "A Fazenda 14". O funkeiro respondeu os questionamentos que tem recebido desde que as aliadas da dançarina, Deolane e Pétala, desistiram do reality show. Nos Stories do Instagram, o cantor deixou claro que não pretende interferir na competição.

Moranguinho também chegou a ameaçar abandonar o programa. "Não vou tirar a Ellen da casa. Ela é adulta, sabe muito bem as responsabilidades que tem com uma empresa séria. A Record está de parabéns, não teve manipulação, existe o Playplus, que mostra o jogo de cada um ali dentro", declarou Naldo. Após a saída da viúva do MC Kevin

Em seguida, o artista ainda falou sobre a agitação na casa depois de Bárbara Borges, a Babi, rival de Deolane, voltar de uma roça falsa. "O Brasil viu isso e escolheu, dentro de uma roça falsa, a Babi. É nítido que a Babi é a campeã. Até sexta-feira, era festa, o grupo A estava festejando. Lógico que eu torço pela minha mulher, é claro, mas não existiu manipulação", continuou ele.

O marido de Moranguinho ainda criticou a estratégia utilizada pelas aliadas da mulher ao longo do programa: "Eu fecho com o certo, não passo pano, o Brasil não é burro. Não venha com história fake. É um jogo, no mínimo esportivo tem que ter, saber ganhar e saber perder. Chega de mau-caratismo, de baixo nível. O Brasil viu três meses de mau-caratismo, de falta de posicionamento correto com o jogo", disparou Naldo.