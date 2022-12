Deolane Bezerra está fora de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 04/12/2022 13:53

Rio - Fim de jogo para Deolane Bezerra! Depois da confusão armada pelas irmãs da advogada criminalista na entrada do sítio em Itapecerica da Serra, onde fica a sede de "A Fazenda 14", a TV Record comunicou a saída da peoa do reality show.

Em comunicado lido pelo fazendeiro da semana, a produção avisou que Deolane Bezerra optou pela saída do programa após ser informada do estado clínico de sua mãe. Os administradores das redes da advogada criminalista anunciaram a desistência e compartilharam imagens de Deolane reencontrando Solange Bezerra no hospital.