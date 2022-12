Ludmilla Dayer e Anitta lançam filme em São Paulo - Mario Miranda / Divulgação

Publicado 04/12/2022 07:54

Rio - Anitta, de 29 anos, e Ludmila Dayer, de 39, participaram do lançamento do filme "Eu" em um cinema, em São Paulo, neste sábado. As duas falaram sobre a obra, que mostra a jornada de cura da atriz, diagnosticada com esclerose múltipla, após sofrer questões de saúde mental. Na ocasião, a Poderosa apostou em um look todo pretinho, composto por um short, blusa de gola alta, óculos de grau e salto alto.

Ludmilla é a diretora do longa-metragem, além de ser a responsável pela fotografia, edição, roteiro e produção executiva. Já Anitta atua junto com Thiago Pavarino como produtora associada da obra. "Espero que muitas pessoas possam ver e se inspirar com o documentário. Sei que eu mesma fui muito impactada pelos relatos da cura e da autodescoberta da minha amiga", comenta a cantora.