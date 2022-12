Bella Campos e Mc Cabelinho aproveitam a Copa - Reprodução Internet

Publicado 03/12/2022 18:48 | Atualizado 03/12/2022 20:02

Rio - Bella Campos usou seu Instagram neste sábado (3), para compartilhar com seus seguidores momentos fofos com seu namorado, Mc Cabelinho, durante a última partida da Seleção Brasileira na última sexta-feira (2). O casal aproveitou comendo um churrasco e registraram muitos cliques do momento.

Na legenda, a atriz escreveu: "Brasil perdeu, mas nós venceu (sic)", e o funkeiro concordou comentando "Vencemos mesmo". O casal recebeu muitos elogios nos comentários, como por exemplo a humorista Valentina Bandeira, que disse: "É o casal mais maneiro do Brasil sim né", e o perfil oficial da TV Globo, que comentou: "meus marrentos!", fazendo referência à música "Cabelinho meu marrento", do cantor. A influenciadora Lorena Maria comentou: "Perfeitos!", e se juntou aos seguidores e fãs da dupla, que deixaram mensagens como: "Cabelinho ganhou na Mega-Sena", "Aí gente… não dá. Muito lindos", "Se tivesse como curtir 30 vezes eu curtia" e "O Casal mais brabo do Brasil"