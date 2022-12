Fabiula Nascimento e Emilio Dantas curtem dia de praia com os filhos

Rio - Emilio Dantas, de 40 anos, e Fabiula Nascimento, de 44, se divertiram com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de 10 meses, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. Apaixonados, os atores trocaram vários carinhos e beijinhos no local. Na ocasião, o casal estava acompanhado de Rafael Vitti e Clara Maria, fruto do relacionamento do ator com Tatá Werneck. Os pequenos esbanjaram fofura e brincaram, enquanto os adultos colocavam o papo em dia.

Relatar erro