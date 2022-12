Gretchen rebate críticas por exibir o corpo - Reprodução do Instagram

Gretchen rebate críticas por exibir o corpoReprodução do Instagram

Publicado 03/12/2022 10:54

Rio - Gretchen, de 63 anos, não tem mesmo papas na língua! A Rainha do Rebolado mandou um recado para os internautas através do Instagram Stories, na manhã deste sábado, após receber críticas por usar looks sensuais, que deixam seu corpo em evidência. A mulher de Esdras de Souza afirmou que não se importa com a opinião alheia e 'está curtindo a vida'

"Estou lendo comentários do meu post, e as mulheres dizendo que tenho perna de 62 anos. Eu só posso ter perna de 62. Aliás, diminuíram um ano, porque tenho 63. Gente, quando vocês vão aprender que eu não tô preocupada com o que acham e pensam sobre minha perna, corpo e cabelo? Quanto mais vocês falam, mais engajamento vocês me dão", começou ela, que falou sobre suas curvas. "Estou lendo comentários do meu post, e as mulheres dizendo que tenho perna de 62 anos. Eu só posso ter perna de 62. Aliás, diminuíram um ano, porque tenho 63. Gente, quando vocês vão aprender que eu não tô preocupada com o que acham e pensam sobre minha perna, corpo e cabelo? Quanto mais vocês falam, mais engajamento vocês me dão", começou ela, que falou sobre suas curvas.

"Todo mundo que malha muito tem músculo, barriga dura, não sobra nada. É isso. Então enquanto vocês estão preocupados, eu tô vivendo, sorrindo, curtindo minha vida", frisou.

Gretchen ainda aproveitou para confirmar presença na 'Farofa da Gkay', em Fortaleza, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. "Estarei em Fortaleza tomando meu sol, com meu boy magia, que tá escândalo. Enquanto isso, vocês estão aí preocupados com a minha vida. Vão viver, é a melhor coisa. E quanto aos que falam, só se fizerem um Instagram novo, porque estão bloqueados. Adoro bloquear, e o pior é que tenho tempo para isso", concluiu.