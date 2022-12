Jojo Todynho - Divulgação

Jojo Todynho Divulgação

Publicado 03/12/2022 15:45

Rio - Jojo Todynho rasgou o verbo neste sábado sobre os comentários em torno de sua vida amorosa e o término de seu casamento com Lucas Souza. A cantora de 25 anos apontou a hipocrisia de algumas mulheres que a criticam, mas vivem relações com homens que não agregam.

fotogaleria

"Vocês ficam com uns caras que não valem nada, sem graça, que não tem uma casa ou um carro, e começam a falar de mim. Eu estou aqui na minha santa paz, e ficam falando de mim. Depois vocês falam que Jojo é grossa, que Jojo é isso, que Jojo é aquilo. Eu estou na minha santa paz, vocês que vêm me perturbar. Tem gente que merece que eu seja grossa. Eu estou aqui na minha. Essa gente tem que tomar porrada para aprender", disparou.

"Tem umas maracujá de gaveta que casam com uns caras, tem uns filhos com uns caras que não agregam em nada. Eu tenho 25 anos, muito bem vividos. Enquanto vocês falam de mim, eu estou ganhando meu dinheiro. Tenho minha vida, eu estou estabelecida. Se com 25 eu estou assim, com 40 eu estou com a x*r*ca na sombra", concluiu.