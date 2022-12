Mamma Bruschetta foi entrevistada no ’Ticaracaticast’ - Reprodução/Youtube

Mamma Bruschetta foi entrevistada no ’Ticaracaticast’Reprodução/Youtube

Publicado 03/12/2022 10:56

Rio - Mamma Bruschetta revelou durante entrevista ao "Ticaracaticast", podcast apresentado por Carioca e Marcos Chiesa, que não mantém relações sexuais com o namorado que é 40 anos mais jovem. A apresentadora de 73 anos esclareceu o motivo da decisão.

fotogaleria "Tenho um crush que é 40 anos mais novo que eu, não temos sexo, mas nos gostamos, a gente se abraça e se beija. Porque aí não atrapalho a dele, não quero atrapalhar ninguém. Porque velha quando cisma de querer catar os novinhos é triste", relatou.

Ela ainda comentou que passou 40 anos sem sexo devido a problemas de autoestima. "Nunca fui muito fuleira, fiquei 40 anos sem fazer nada de sexo. Também não é nada! Uma pegadinha, pirulitada não. Eu tinha mais coisas para fazer naquela época, que era cuidar da minha mãe, da minha sobrinha, dos meus irmãos. Estava gorda, com baixa autoestima, me absorvi no trabalho."