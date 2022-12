Juliana Paes mostra olho inchado nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 03/12/2022 10:19

Rio - Juliana Paes surpreendeu os fãs ao surgir com o olho bem inchado e vermelho em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta sexta-feira. A atriz de 43 anos explicou que está com uma 'baita alergia' e lamentou o fato de não poder se exercitar devido a isso.

"Postando um monte de foto bonita, mas a verdade é que eu acordei com uma baita alergia, sei lá, uma coisa no meu olho. Eu não vou poder malhar do jeito que eu quero", começou ela, que ressaltou que a atividade física é importante para sua saúde mental.



"'Ai, Juliana, mas você malha todo dia'. Não é por causa do corpo gente. Eu preciso de endorfina, entendeu? Negócio de cabeça, negócio bem estar. Uma hora eu conto mais para vocês sobre isso. Rafa Lund, obrigada por ter vindo me dar aula. Eu tentei, fiquei igual ao Popeye, mas não rolou", concluiu.