Bruna Marquezine e Xolo Maridueña aparecem de surpresa na CCXP

Rio - O público foi surpreendido neste sábado com a presença de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña durante painel no Palco Thunder da CCXP. Os atores estrelam o longa "Besouro Azul", filme da DC Comics com previsão de estreia nos cinemas para agosto de 2023.

Emocionada, a atriz de 27 anos comentou a participação no filme. "Quando fui escalada, fiquei uma semana sem dormir, sem comer, sem saber de nada até uma chamada de vídeo com o nosso diretor. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, cresci muito profissional e pessoalmente", disse.

Bruna Marquezine ainda destacou o apoio recebido de Angel Manoel Soto, diretor do longa. "Ele me fez sentir em casa desde o primeiro dia. Tínhamos muitos latinos no elenco e na equipe, então me senti muito à vontade, como uma família. Amizades e relacionamentos lindíssimos surgiram desse trabalho."

