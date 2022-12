Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2022 12:22 | Atualizado 03/12/2022 12:35

Rio - Eliezer abriu o jogo sobre a exposição em torno da sua vida após ficar conhecido pela participação no "Big Brother Brasil 22". Aguardando a chegada da primeira filha com Viih Tube, o ex-BBB revelou que tem evitado sair com os amigos por conta das críticas que recebeu por deixar a namorada grávida sozinha.

"Aumenta muito a quantidade de pessoas opinando na sua vida sobre o que você tem ou não que fazer. Hoje em dia comecei a me privar de algumas coisas para evitar, já fico meio na defensiva. Esse é o lado ruim", disse em entrevista a Patrícia Kogut, do O Globo.

O ex-BBB ainda afirmou que Viih Tube é quem tem o ajudado a lidar com a fama recém adquirida. "Quem me controla bastante é a Vitória. Ela fala: 'Não posta isso, senão vai dar problema'. A Viih já está tão acostumada com esse universo todo. Ela tem essa visão de como as pessoas podem pegar algo que você fala e usar com segunda intenção. Me ajuda muito com isso. Sou um cara que fala muito sem pensar", entregou.

"Aprendi que, depois que dá ruim, quanto mais você se explica, fica pior. As pessoas não querem entender, elas tomam aquilo como verdade. Elas não querem te escutar, só querem saber de dar porrada. Então, para evitar algumas coisas, eu não posto ou refaço. Por exemplo, tem dias que a Viih me incentiva a sair com meus amigos, mas eu prefiro não ir. Porque já sei que vão falar: 'O Eliezer está deixando a Viih Tube grávida em casa'. É o suficiente para me darem porrada na internet. Então, todo passo que eu dou, já parto do pressuposto de que vai ser tirado do contexto. É forma que eu encontrei para não me estressar", concluiu.