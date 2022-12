Sabrina Petraglia descobre anemia pós-cirurgica e volta ao hospital - Reprodução Internet

Publicado 03/12/2022 22:01

Rio - A atriz Sabrina Petraglia compartilhou com seus seguidores, neste sábado (3), uma situação complicada que passou após a última cirurgia que realizou. A artista contou na última terça-feira (29) que havia passado por uma operação para retirar um tumor benigno dos ovários. O problema que surgiu, foi uma anemia descoberta logo após receber alta, quando começou a se sentir mal ao chegar em casa. A publicação mostrava selfies da atriz ao lado do marido ainda dentro da ambulância, e na legenda, Sabrina aproveitou para pedir que seus seguidores doem sangue para outras pessoas necessitadas.

A atriz escreveu: "Não sei se viram nos stories, mas logo após minha cirurgia, já em casa, comecei a me sentir muito mal, fui para o pronto-socorro e vimos que estava com anemia. Fizemos alguns exames e vou precisar repor sangue! Achei importante trazer aqui esta situação, para não só alerta-los que isso pode ocorrer pós-cirurgia (fiquem atentos), mas também aproveitar esse espaço para falar sobre a importância de doar sangue. Esse ato traz esperança de vida e de saúde para quem mais precisa: familiares, amigos ou mesmo uma pessoa que você nunca viu. Não importa quem será o beneficiado, mas sim que outras pessoas terão novas oportunidades de melhora, novas chances de recomeçar a própria vida, muitas vezes, e isso é maravilhoso! Os estoques dos bancos de sangue de todo o país precisam estar abastecidos para atender tanto quem estiver em situação de emergência, quanto quem precisa de sangue com frequência. Uma única doação pode salvar até 4 vidas! Vamos juntos reforçar a importância de doar sangue e ajudar as pessoas nas mais diversas situações de saúde. Alguém me ajudou hoje, e eu sou muito grata por isso! Espero amanhã poder fazer o mesmo por alguém… Bora?"

Sabrina recebeu vários comentários de apoio de fãs e seguidores, como: "Força amiga, passei praticamente a vida toda com anemia a reposição vai ser rápida e tranquila", "Melhoras querida...não é fácil...filhos pequenos...querem atenção...logo estará bem. Deus abençoe sua vida e sua família", "Vai ficar tudo bem" e "Também sou doadora doem sangue salvem vidas"