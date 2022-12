Rafa Kalimann no Catar - Reprodução Internet

Publicado 03/12/2022 17:19

Rio - Rafa Kalimann viajou para o Catar para acompanhar a Copa do Mundo, e abriu o álbum para seus seguidores na última sexta-feira (2). Em duas postagens em formato de carrossel, a influenciadora compartilhou cliques da viagem, não só durante o último jogo a seleção brasileira, como também em passeios pela cidade de Doha.

Na primeira publicação, ao mostrar registros da partida contra a seleção de Camarões, a influenciadora escreveu na legenda: "Foi o resultado esperado? não hahaha, mas temos muitos motivos pra comemorar? Sim. Começando pelo aniversário do meu irmão, que apesar de eu ter jurado pra mim mesma que eu nunca mais assistirei um jogo ao lado dele nesse dia, está sendo uma delícia comemorar com tanto frio na barriga imersos nessa experiência juntos. Amo meu irmão, vocês sabem disso. Tá sendo mágico. Depois que, a @brahmacerveja já é família pra mim, e estar aqui só reforça isso. Temos uma troca tão deliciosa (literalmente) que poder representar, ainda mais como embaixadora, a marca na Copa do Mundo diz muito sobre esse elo de tanta parceria que temos. Estou conhecendo pessoas incríveis, sentindo orgulho dessa torcida que vibra Brasil, e com minha cremosa. Poderia ter um gol pra completar essa experiência? Poderia, mas ok. agora chega de textão que aqui já são 03:31 da manhã. beijos, amo vocês obrigada por tudo sempre."

Já no segundo post, Rafa legendou: "um pouco das últimas 48 horas no Qatar. Vou separar mais fotos pra postar". Nos comentários de ambas as postagens, amigos e outras celebridades marcaram presença para elogiar a influenciadora e comentar o passeio. Fernanda Gentil escreveu: "Aahhh quero chegar logo", o músico Cristian Bell avisou: "Amiga? Você é pé frio!", Raissa Santana elogiou: "Que linda Rafa!" e Aline Gotschalg disse: "Gata!!"