De minissaia e cropped, Bruna Marquezine se diverte em show de Anitta

Rio - Bruna Marquezine, de 27 anos, marcou presença no show de Anitta, de 29 anos, na Arena Brasileira, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nesta sexta-feira. De minissaia e cropped, a atriz, que é uma das estrelas do do filme 'Besouro Azul', previsto para o ano que vem, dançou muito durante a apresentação da amiga. A beleza e boa forma da artista chamaram a atenção das pessoas do local.

Para a ocasião, Anitta também caprichou na produção. Ela usou um macacão com recortes, que deixava sua calcinha fio-dental à mostra, e trancinhas no cabelo. A cantora exibiu o look de milhões através do Instagram. "E vamos voltar aos palcos. Que saudade!", escreveu a Poderosa na legenda.







