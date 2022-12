José Loreto surpreende os fãs ao mostrar passeio de metrô no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 21:03

Rio - José Loreto fez sucesso com os seguidores, nesta sexta-feira, ao revelar que andou de metrô, no Rio, para chegar até o local onde assistiu o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022. Em postagem no Instagram, o ator de 38 anos compartilhou as fotos que tirou durante o trajeto no transporte público.

"Já que não fui convocado, partiu pro jogo de metrô!!! Me espera", brincou o artista, na legenda da publicação. Nas imagens, o namorado de Rafa Kalimann aparece de óculos, boné e camisa branca com a frase "Respeite a diversidade" escrita em inglês.

Nos comentários, fãs se divertiram com os registros e revelaram a surpresa com um detalhe: "Eu fico impressionada é com a tranquilidade das pessoas aí te vendo no mesmo ônibus", disse uma seguidora. "Se vejo Loreto no metrô, eu infarto", disparou outra internauta. "Gente como a gente", escreveu uma terceira.

Depois de fazer sucesso como um dos galãs de "Pantanal", José Loreto já se prepara para retornar à TV Globo. O ator será protagonista da novela "Vai Na Fé", ao lado de Sheron Menezzes, prevista para estrear em janeiro de 2022, substituindo "Cara e Coragem" na faixa das 19h. Escrita por Rosane Svartman, a trama ainda traz nomes como Renata Sorrah, Carolina Dieckmann, Mel Maia e Bella Campos.

Confira: