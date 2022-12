Cintia Dicker em clima de Copa - Reprodução Internet

Publicado 02/12/2022 20:17

Rio - Na reta final da gravidez, Cintia Dicker posou para seu Instagram nesta sexta-feira (2), em clima de Copa. Vestindo um biquini do Brasil e uma calça branca, a mulher de Pedro Scooby exibe o barrigão de oito meses de gestação em um clique no seu Story.

O casal recebeu amigos mais próximos e família na casa no Rio de Janeiro, para um churrasco no último dia de jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa. A modelo e o surfista esperam a sua primeira filha juntos, a Aurora, que já fez a futura mamãe ganhar 25kg com a gestação. Douglas Silva foi um dos convidados da festa e celebrou, junto com familiares de Scooby, a volta do amigo para o Brasil.